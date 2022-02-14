Teixeira'ya flaş eleştiri! "3 haftadır..." /14.02.2022

Süper Ligin 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspora konuk olacak. Maçtan önce siyah beyazlı ekibin ilk 11i şekilleniyor. Teknik direktör Önder Karaveli hücum hattında Batshuayinin yanında Alex Teixeiraya şans tanıyabilir. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, yıldız ismi eleştirdi. Şahinoğlu, Alex 3 haftadır oynadığı futbolla kimseyi tatmin edemedi. Yerine Güven Yalçın denenebilir. Oynadığı vakitlerde Batshuayi ile daha iyi bir uyum yakaladı ama Önder hoca tercih etmiyor. Önder hoca da Beşiktaşın mevcut durumunu kurtarmaya çalışıyor. Ondan dolayı daha tecrübeli isimlerle devam ediyor. Alexten geri dönüşüm bir türlü alınamadı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi