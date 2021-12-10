Temsilcilerimiz Avrupa'da ne kadar kazandı? /10.12.2021

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele ettikleri Avrupa maçlarından belirli ölçüde gelir elde ettiler. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, hangi kulübün ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı. Özkök, Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Liginde performans geliri elde edemedi. Grup aşamasında olduğu için ve katsayı puanı iyi olduğu için 27,5 milyon Euro elde edecek. Satış ve pazarlama gelirleri ile bu kazanç değişebilir. UEFA Avrupa Liginde mücadele eden Galatasaray 11 milyon 749 bin Euro kazandı. Satış ve pazarlamadan ise 3-5 milyon Euro civarı bir gelir elde edebilir. Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi grup mücadelelerinden 7 milyon 632 bin Euroluk gelir elde etti. Satış ve pazarlamadan da 3-5 milyon Euroluk gelir gelebilir. dedi. | Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe haberleri BJK GS FB spor haberi