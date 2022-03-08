Terim Elmas'ın teklifini kabul edecek mi? /08.03.2022

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Camp Nouda Barcelonanın karşısına çıkacak. Aslan ilk maçta alabileceği en iyi skorun peşine düşecek. Zorlu maç öncesinde Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terime Barcelona maçı için davetiye gönderdi. Terim ailesi ise henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan konuyu yorumladı. Özcan, Fatih hocanın bu teklifi çok samimi bulacağını düşünmüyorum. Kızı Buse Terim de samimiyet vurgusu yaptı. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi