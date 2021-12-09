Terim ilk 11'de kimi tercih edecek? "Cicaldau'nun yokluğunda..." /09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. hafta ve son maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. A Spor yorumcusu Taner Karaman, mücadele öncesi Cicaldaunun yokluğunda Fatih Terimin nasıl bir 11le sahaya çıkacağını aktardı. Karaman, Cicaldau varken G.Sarayın orta sahadaki ivmesi çok yüksek. Onun yokluğunda Morutan forma giyecek gibi gözüküyor. Morutanın performansının ilk 11 seviyesinde olduğunu düşünmüyorum, o yüzden Fatih hoca kulübeden oyuna alıyordu. Performansının ne seviyede olduğunu görmemiz gerekiyor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi