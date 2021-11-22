Terim kaç maç ceza alacak? İşte tüm ihtimaller! /22.11.2021

Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Fenerbahçeye karşı 2-1 mağlup oldu. Derbide sonuçtan çok hakem kararları konuşuldu. Maçın uzatma dakikalarında Tisserandın golünden sonra Teknik Direktör Fatih Terim, ikinci sarıdan kırmızı gördü. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Terimin alacağı cezayı değerlendirdi. Özcan, Fatih hocaya alt sınırdan ceza verildiğine şahit olmadık. Sergen Yalçın kadar şanslı değil ama dün yaptığı hareket yakışmadı. Topa vurduğu pozisyonda sarı kart doğruydu. Cezayı ölçüp biçemem ama 1-3 maç mı yoksa 3-6 maç mı, şu anda belli değil. Raporu görmek gerek. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi