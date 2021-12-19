Terim'den bomba açıklamalar! "Zorbay kardeş..." /19.12.2021

Süper Ligin 17. haftasında Galatasaray evinde Başakşehiri konuk etti. Maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı kırmızılı ekipte bazı oyuncular ile hakem Zorbay Küçük arasında gerginlik çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Terim, “Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan’a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Senin, hayalini dahi kurarken uykundan uyanacağın işler yaptı Arda.” dedi. İşte Terimin açıklamalarının tamamı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi