Terim'den Guardiola'nın eski yardımcısına ret! "Görüşme yapılmıştı ama..." /06.01.2022

Galatasarayda yardımcı direktör krizi. Başkan Burak Elmasın onayı ile harekete geçen Işıtan Gün, Pep Guardiola ile uzun yıllar beraber çalışan Domenec Torrent ile görüştü. Fatih Terimin yanına yardımcı olarak getirilmek istenen Torrente Terimden onay çıkmadı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan detayları aktardı. Özcan, Başkan Burak Elmasın yetkilendirdiği Işıtan Gün, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile bir görüşme gerçekleştirdi. Guardiolanın eski yardımcısı Domenec Torrent, Fatih hocanın yardımcısı olarak düşünülüyor. Ancak Fatih hoca bu operasyona onay vermedi. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi