Terim'den sürpriz sistem değişikliği! Lazio maçında... /07.12.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son maçında Galatasaray deplasmanda Lazioya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçtan puan veya puanlar alması halinde son 16 turuna direkt katılım elde edecek. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, Sezon başından beri en iyi oyunculardan olan Cicaldaunun olmaması büyük dezavantaj. Fatih Terim de ona göre bir kadroyla çıkacaktır. Lazio deplasmanında Terim 4+6+0 sistemiyle, kalabalık orta sahayla Halil Dervişoğlunun forvet ama orta sahaya destek vereceği şekilde olabilir. Tek hedef lider gidip lider dönmek olacak. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi