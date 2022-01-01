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7/24 Dinle A Spor Terim'e şok sözler! "Bu zihniyetle..." /01.01.2022
Terim'e şok sözler! "Bu zihniyetle..." /01.01.2022

Terim'e şok sözler! "Bu zihniyetle..." /01.01.2022

150 Bölüm | 29:28:09

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Terim'e şok sözler! "Bu zihniyetle..." /01.01.2022

A Spor 00:58
02

G.Saray'da gözler Ocak ayında! Kerem Aktürkoğlu... /27.12.2021

A Spor 01:10
03

Visca mı Efecan mı? "O ismin olma ihtimali..." /31.12.2021

A Spor 01:59
04

G.Saray'a sert eleştiri! "Kan değişikliğine ihtiyaç var" /29.12.2021

A Spor 01:06
05

G.Saray'da yeni kaleci transfer edilecek mi? İsmail Çipe... /26.12.2021

A Spor 01:47
06

Beşiktaş'ın ilk 11'i nasıl olacak? "Altay karşısında..." /30.12.2021

A Spor 00:46
07

Canlı yayında flaş tespit! "G.Saray'ın kadrosu yetersiz değil" /23.12.2021

A Spor 01:12
08

Beşiktaşlı yıldızı eleştirdi! "69 dakika oyunda kalması..." /28.12.2021

A Spor 00:55
09

Löw F.Bahçe'ye gelecek mi? "Kulüp takımı çalıştırmak istiyor" /21.12.2021

A Spor 01:06
10

G.Saray'a böyle tepki gösterdi! "O isimlerin pili bitmiş" /22.12.2021

A Spor 00:56

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