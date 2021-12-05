Terim'i o sözlerle eleştirdi! "Ligde ve Avrupa'da farklı" /05.12.2021

Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği İzmir temsilcisi Altay ile 2-2 berabere kaldı. Maçın hakemi olan Cüneyt Çakırın yönetimi, müsabakadan sonra çok konuşuldu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Çakırı sert sözlerle eleştirdi. Çorlu, Fatih Terim ligde ve Avrupada farklı. Hocanın olmadığı her maç Galatasaray için tehlikedir. Fatih hocanın olmadığı 33 maçın 19unda puan kaybı var. Hoca, Lazio maçında sahada olacak ama oyuncuların işi çok zor olacak ama teknik heyet ve futbolcular çok demoralize durumdalar. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi