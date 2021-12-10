Terim'in hatasını açıkladı! "Diagne, Mohamed ve Halil..." /10.12.2021

Süper Ligde şampiyonluk yarışında ciddi yaralar alan Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde zorlu grubunu lider tamamladı. Sezon boyunca tüm kulvarlarda 3 forvet oyuncusundan da beklediği verimi alamayan Teknik Direktör Fatih Terim, santrfor bölgesinde rotasyonlar yapmak zorunda kaldı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Terimin hatasını açıkladı. Özcan, Fatih hocanın hatası Halil, Diagne ve Mohamedi aynı yere koyması oldu. Ben Diagne ve Mohamedi Halilden ayırıyorum. Halil daha çok Avrupadaki deplasmanlarda tercih edilebilir. Lig maçlarında ise golcü bir isimle oynamanız gerekir. 15 maçta da 3 forvet 8 gol attı. Bu maçlarda sadece Mohamed ya da Diagne oynasaydı, tek başına 8 gol atardı. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi