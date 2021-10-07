Terim'in olmazsa olmazını açıkladı! Devre arasında... /07.10.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemine dair yorumlarda bulundu. Dindar, "Halil Dervişoğlu transferini Fatih Terim çok istemişti. Florya'da yapılan değerlendirmelerde stil olarak Burak Yılmaz'a benzetildiğini biliyorum. Fatih Hoca'nın gelecekle ilgili planlamasında Halil 1 numarada yer alıyor. Halil'e olmazsa olmaz gözüyle bakılıyor. Bunun da devre arasında çözülmesini istiyor, sezon sonuna bırakılmaması yönünde tavsiyesi var" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)