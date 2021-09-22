Terim'in tercihi Falcao olur muydu? /22.09.2021

ASpor

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da santrafor bölgesinde kimin oynayacağı merak konusu. La Liga'da bulduğu 2 golle performansından söz ettiren Radamel Falcao, Galatasaray'da kalsaydı Terim'in tercihi olur muydu? Spor Ajansı programında konuşan Taner Karaman "Falcao gibi fiziksel kapasite problemi yaşayan bir oyuncunun kötü zeminlerde, çok fazla faul yapılan bir ligde oynayamadığını gördük." şeklinde cevap verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)