TFF'nin F.Bahçe'ye cevabına Toroğlu'dan yorum! O detaya dikkat çekti /07.03.2022

Süper Ligin 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumunda karşı karşıya geldi. Zorlu maç 1-1 sona erdi. Müsabaka sırasında Fenerbahçenin resmi sosyal medya hesaplarından hakem atamaları ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu ise bu paylaşımlara cevap verdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu konuyu değerlendirdi. Toroğlu, Kazan kaynamaya devam ediyor. Fenerbahçe yöneticisi Yardımcı kelimesini kullandı. Servet Yardımcıyı kastetti. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi