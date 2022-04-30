Toroğlu bu günleri yıllar önce gördü! /30.04.2022

2021-2022 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor oldu. 35. haftada Antalyaspor ile evinde berabere kalan Fırtına ligi zirvede bitirmeyi garantileri. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 20 Kasım 2020 ve 23 Ocak 2021 tarihindeki Takım Oyunu programlarında Abdullah Avcı ve Trabzonspor birlikteliği ile ilgili flaş yorumlarda bulunmuştu. Toroğlu, Şu aşamada Trabzonsporun Abdullah Avcıya, Abdullah Avcının da Trabzonspora ihtiyacı var. Türk futbolu için birbirlerine ihtiyaçları var. İnşallah iyi anlaşırlar. Kavanoz ve kapak birbirine denk geldi. demişti. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi