Süper Ligin 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-0lık skorla kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerin 10 kişi kaldığı pzosiyonu değerlendirdi. Toroğlu, Şu sarı kartı nasıl alırsın? Sen Fenerbahçede oynuyorsun. Şampiyonluğa giden takımda oynuyorsun. Biz bazı oyuncuların kırmızı kart göreceğini devre arasında görüyoruz. Sen görmüyor musun Jesus? Adan sana kırmızı alarm veriyor. Atılacağı belli. dedi. | Trabzonspor - Fenerbahçe haberleri TS - FB spor haberi