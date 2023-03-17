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Toroğlu G.Saray'ın kırmızı kart beklediği pozisyonu yorumladı! "Dubois topa vurunca..." /17.03.2023

Toroğlu G.Saray'ın kırmızı kart beklediği pozisyonu yorumladı! "Dubois topa vurunca..." /17.03.2023

A Spor

150 Bölüm | 26:40:47
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Toroğlu G.Saray'ın kırmızı kart beklediği pozisyonu yorumladı! "Dubois topa vurunca..." /17.03.2023

A Spor 01:02
02

Büyük övgü! "G.Saray'ın olmazsa olmazı" /12.03.2023

A Spor 02:17
03

Mertens'in yerine kim oynayacak? /10.03.2023

A Spor 00:34
04

Okan Buruk Konyaspor maçında stoperde kimi oynatacak? /15.03.2023

A Spor 02:45
05

Çarpıcı F.Bahçe yorumu! "Oluşabilecek en kötü şey..." /14.03.2023

A Spor 01:27
06

Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası flaş sözler! /17.03.2023

A Spor 03:11
07

Süper Lig'de play-off olacak mı? /11.03.2023

A Spor 00:22
08

Çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Bu skor fevkalade" /13.03.2023

A Spor 00:53
09

Toroğlu'dan Icardi'ye sert eleştiri! /17.03.2023

A Spor 01:16
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