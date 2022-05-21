Toroğlu Mert Hakan'ı bu sözlerle eleştirdi! /21.05.2022

Süper Ligin 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyasporun konuğu oldu. Sarı lacivertli ekip maçı 5-0 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maç içerisinde rakip oyuncularla girdiği münakaşada sarı kart göre Mert Hakan Yandaşı sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, Mert Hakan ne yapmak istiyor merak ediyorum. Mert önümüzdeki yıl iyi bir hakeme çatarsa Fenerbahçeyi yakar. Kendisi de yanar. Rakibi ve hakemi bu kadar tahrik eden oyuncu az olur. Bir futbolcu karşına çıkar ve seni bitirir, yanarsın. Fenerbahçeyi yakar. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi