Toroğlu o ismi böyle eleştirdi! "Bu futbol ukalalığı" /14.09.2021

ASpor

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelenin devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu. Bordo mavili takımın oyuncularından Abdülkadir Ömür, Edgar IE ve İsmail Köybaşı hakkında da konuşan Toroğlu, "Bir stoper arkasını görmeden kaleciye pas atmaz. Bu futbol ukalalığı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)