Trendyol Süper Ligin 13. haftasında Fenerbahçe evinde VavaCars Fatih Karagümrükü 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncuların penaltı beklediği pozisyonu yorumladı. Toroğlu, Top ayağın yanından geçiyor. Kol çok net açık. Hakemin görme şansı zor ama Hüseyin Göçekin göz doktoruna gitmesi lazım. O topa öyle yatılmaz. O topa kol saklanarak yatılır. Pozisyon penaltı oğlu penaltı. Arda Kardeşler o kolu göremeyebilir de Hüseyin Göçek o kolu nereye soktu? dedi. | Fenerbahçe haberleri