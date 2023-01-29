Süper Ligin 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşayı konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, Kenardan bir emir geldi. Jesus hayır dedi. İkinci penaltıdan sonra Valencia ve Batshuayiye baktım. Güzelce sarılıp öpüştüler. Eğer takımın penaltıcısı Valencia ise Batshuayi topu almayacak. Jesus zaten orada açıkça söyledi. Jesus çok sinirlendiğine göre penaltıcım Valencia demek istiyor. Eğer böyle bir durum varsa kızması doğru. dedi. | Fenerbahçe haberleri