Beşiktaşta teknik teknik direktörlük koltuğuna birçok adayın arasından Fernando Santos getirildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, yaşanan sürecin perde arkasını açıkladı. Toroğlu, Lucescu, başkanla konuşuyor. Ben bu takımı ilk dörde sokarım. Kupada da bir şeyler yaparı. O kadar kötü takım değiliz diyor. Başkan da ümitleniyor. Başkan, Samet Aybabayı Bükreşe yolluyor. O sırada Başkan 15 antrenörle temas halinde. Samet diyor ki, Lucescu takım için iyi şeyler söylemiyor. Haklı olduğu yerler de var, Haksız olduğu yerler de var.. Para mevzusunu da işin içine katıyor. Başkan o esnada Londrada ve tepesi atıyor. Başkan, Samete Uçağa atlayıp dön. diyor. Samet sonra Portekize gidip Santos ile anlaşıp geliyor. Olayın perde arkası bu. dedi. Beşiktaş haberleri