Toroğlu Welinton'un yaptığı penaltıyı değerlendirdi! /01.05.2022

Süper Ligin 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserisporu 3-2 mağlup etti. Kayserispor ilk golü penaltıdan buldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Welintonun Thiama yaptığı müdahaleyi yorumladı. Toroğlu, Welinton, Kayserisporlu oyuncuyu önüne alıyor. Welinton sağ kolunu ve omzunu Kayserisporlu oyuncunun önüne koydu. Kayserisporlu oyunu da sağ kolunu önce Welintonun göğsüne koydu sonra da sol kolunu Welintonun boynuna koydu. Welintonun aktif hareketini engelledi. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi