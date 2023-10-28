Trendyol Süper Ligin 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizesporu 1-0 mağlup etti. Mücadelenin 68. dakikasında Abdülkerimin Olawoyinden kaptığı topta Rizesporlu oyuncular faul bekledi. Pozisyonun devamında sarı-kırmızılılar golü buldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tartışılan pzoisyonu değerlendirdi. Toroğlu, Ben buna faul vermem. Bu hakem başka maçlarda da bunu yapıyor. İkili mücadelelerde faul vermemeye gayret ediyor. Abdülkerim güçlü geliyor. Olawoyin güçsüz kalıyor. Faulle hiç alakası yok. ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri