Süper Ligin 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirsporu 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Emre Akbabanın Dries Mertense yaptığı müdahaleyi değerlendirdi. Toroğlu, Bu hareket kırmızının babası. Şu hareket gri mi? Gri ise VAR çağıramaz. Mertensin bileği kırılsa 1 sene oynamayacak. Bir ayak yerde ve bir ayak basıyor. Hadi bakayım Lale Orta, VARdaki konuşmaları bana anlat. Bırakın hikayeyi. Birisi bana açıklasın bu pozisyonu. Şu pozisyon kırmızı değilse hangi pozisyon kırmızı? Emre Akbabaya sorsam kırmızı der ama hakem, hakem değil. ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri