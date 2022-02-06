Toroğlu'dan Aboubakar - Larin benzetmesi! "Beşiktaş için sorun" /06.02.2022

Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş evinde Antalyasporu ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz biterken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu oyuna girmeyi bekleyen Cyle Larin hakkında konuştu. Toroğlu, Larin, Beşiktaş için geçen sezondan beri sorun. İyi futbolcu ama Larin faydasını sahada gösteriyor. Aldığı paranın yükselmesini istiyor. Biraz kırgın. Bu futbolcuları oynatacaksanız parayı vermeniz gerekir. Aboubakarı yolladınız. Aboubakar yerine ne aldıysanız tutmadı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi