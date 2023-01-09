Süper Ligin 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspora 5-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Maçtan sonra açıklamaları ile kafalarda soru işareti bırakan Abdullah Avcının sözlerini değerlendirdi. Toroğlu, Abdullah Avcı şu konuda haklı. Hoca çok büyük iş yaptı yıllar sonra. Trabzonsporu herkesle beraber şampiyon yaptı. Hoca, bu işi halledemezsek ben gideyim ve yeni bir hoca gelsin, kan değişiklikliği olsun diyor. Yönetim de ben de Trabzon da yıpranmasın diyor. Ben 4-5 sene sonra akılda kalırım ve gelirim diyor. İşin şekli bu. dedi. | Trabzonspor haberleri