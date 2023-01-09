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7/24 Dinle A Spor Toroğlu'dan Avcı yorumu! İstifa sinyali mi verdi? /09.01.2023
Toroğlu'dan Avcı yorumu! İstifa sinyali mi verdi? /09.01.2023

Toroğlu'dan Avcı yorumu! İstifa sinyali mi verdi? /09.01.2023

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Toroğlu'dan Avcı yorumu! İstifa sinyali mi verdi? /09.01.2023

A Spor 01:16
02

Rossi'nin golünde faul var mı? /04.01.2023

A Spor 01:38
03

"Eğer maç tekrar edilirse..." /03.01.2023

A Spor 01:56
04

Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde mi? Erman Toroğlu'dan flaş yorum /08.01.2023

A Spor 01:17
05

Yıldız oyuncuya sert eleştiri! "Takımı bırakmış durumda" /05.01.2023

A Spor 00:00
06

"Başakşehir maçından bile iyiydi" /09.01.2023

A Spor 01:32
07

Fenerbahçe’nin derbi 11’i nasıl olacak? /07.01.2023

A Spor 02:54
08

Galatasaray için flaş yorum! "Mevcut kadroyla lider olması sürpriz" /31.12.2022

A Spor 00:56
09

F.Bahçe'yi bekleyen tehlike! /02.01.2023

A Spor 00:41
10

Enis Bardhi'ye sert eleştiri! "Trabzonspor'un oyuncusu değil" /06.01.2023

A Spor 01:31
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