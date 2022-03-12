Toroğlu'dan Avcı'ya övgü dolu sözler! /12.03.2022

Süper Ligin 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında Göztepeyi konuk etti. Medical Park Stadyumunda oynanan zorlu mücadelede bordo mavili ekip rakibini 4-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu müsabakanın ardından Abdullah Avcı ve Ahmetcan Kaplanı değerlendirdi. Toroğlu, İyi hoca önce yedek kulübesini iyi hazırlar. Abdullah Avcı bunu iyi yapıyor. Mesela Ahmetcan diye bir oyuncuyu kullanıyor. Ahmetcan hiç göstermeden enteresan top oynamaya başladı. Çizgiden 3 top çıkardı. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi