Toroğlu'dan Bitigen'e flaş sözler! "Çiçek verenler..." /21.05.2022

Süper Ligin 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyasporun konuğu oldu. Sarı lacivertli ekip maçı 5-0 kazandı. Maçta İrfan Can Kahvecinin yerde kaldığı pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, hakem Abdülkadir Bitigeni eleştirdi. Toroğlu, Abdulkadir Bitigenin İrfan Canın pozisyonunda ne yaptığını, maç öncesi hakemlere çiçek verenlere sorun. Ben anlamam ama çiçek verenler anlarlar. Bu hakemler kalırsa seneye neler olacak? Neden geri döndüler. Masada farklı konuşuyorlar ama sahada çiçek veriyorlar. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi