Trendyol Süper Ligin 17. haftasında Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspora 4-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbayı eleştirdi. Toroğlu, Sen bunları bilerek geldin Rıza hoca. Sen dışarıdayken daha başka konuştun. Bu kadro daha iyi oynar, bu kadroyu ben daha iyi oynatırım diyerek geldin. Gelir gelmez 2. maçtan şikayet etmeye başladı. Ya şikayet etmeyecektin ya da hiç konuşmayacaktın. İkili olmaz. Rıza hoca kendini ayırıyor, suçu hata yapan oyunculara yıkıyor. Şu konuşma Rıza hocaya olmadı. dedi. | Beşiktaş haberleri