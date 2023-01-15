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7/24 Dinle A Spor Toroğlu'dan F.Bahçeli oyuncuya sert sözler! "Bırak bu işleri" /15.01.2023
Toroğlu'dan F.Bahçeli oyuncuya sert sözler! "Bırak bu işleri" /15.01.2023

Toroğlu'dan F.Bahçeli oyuncuya sert sözler! "Bırak bu işleri" /15.01.2023

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Toroğlu'dan F.Bahçeli oyuncuya sert sözler! "Bırak bu işleri" /15.01.2023

A Spor 00:58
02

Ayrılığı böyle açıkladı! "Müzakere süreci başladı" /13.01.2023

A Spor 02:47
03

Çarpıcı Okan Buruk sözleri! "Onu yaparsa tarihe geçer" /12.01.2023

A Spor 01:18
04

Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde mi? Erman Toroğlu'dan flaş yorum /08.01.2023

A Spor 01:17
05

Samet Akaydin için flaş sözler! /11.01.2023

A Spor 00:50
06

"Yüzde 50 ile oynasa yeter" /14.01.2023

A Spor 00:48
07

"Başakşehir maçından bile iyiydi" /09.01.2023

A Spor 01:32
08

"Eğer maç tekrar edilirse..." /03.01.2023

A Spor 01:56
09

Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Asıl hata o zaman olur" /10.01.2023

A Spor 01:38
10

Rossi'nin golünde faul var mı? /04.01.2023

A Spor 01:38
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