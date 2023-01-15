Süper Ligin 19. haftasında Gaziantep FK, evinde Fenerbahçeyi konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, Mert Hakan benim dikkatimi çekiyor. Yedek kulübesinde sarı kart görüyor. Bu çocuk rahatsız biraz. Atılırsa ne olur? Sahada olay olsa orada bulunuyor. Hırçın değil. Bu yaptığı aptallık. Oyun duruyor hakemle ve oyuncuyla konuşuyor. Burasına darbe alıyor sonra yerde yatıyor. Hakem devam ettirince ayağa kalkıyor. Bırak bu işleri sen büyük takımda oynuyorsun. Sorunlu bir oyuncu. dedi. | Fenerbahçe haberleri