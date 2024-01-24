Trendyol Süper Ligin 21. haftasında Fenerbahçe evinde Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli ekibin yediği golde yıldız ismi eleştirdi. Toroğlu, Livakovic topu geç görüyor. Çünkü 2 kişilik barajdan kaynaklı. 2 kişilik baraj yapacaksanız niye dağıldınız? Orada 1 kişi olsa kafi. O topta 2 kişilik baraj olmaz. Topu görmüyor. Top çıktıktan 8-10 metre sonra topu görüyor. Topun öbür tarafa gittiğini zannediyor. Ayaklarını da açıyor. 2 kişilik baraj yaptırırsan topu geç görürsün. ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri