Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş benzetme! /16.04.2022

Süper Ligin 33. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe sahasında Göztepeyi konuk etti. Kanarya zorlu maçı 2-0 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçedeki teknik direktör istikrarsızlığını yorumladı. Toroğlu, Geçen sezon Erol Buluttan sonra Emre Belözoğlu, bu sene Vitor Pereiradan sonra ise İsmail Kartal. Şimdi tribün İsmail Kartal diye bağırıyor ve hocanın gözleri yaşlanıyor. Bu Türk filmi gibi bir şey. Ali Koç, Fenerbahçe seyircisi ve İsmail Kartal... Tam bir şeytan üçgeni. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi