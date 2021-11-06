Toroğlu'dan flaş derbi yorumu! "O pası atarsan..." /06.11.2021

Süper Ligin 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonsporu konuk etti. Dev derbide konuk ekip Trabzonspor, Abdülkadir Ömürün 45+4. dakikada attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın 62. dakikasında siyah beyazlılar Cyle Larinin golü ile beraberliği sağladı. Maçın son pozisyonunda Trabzonspor kontra atağa çıktı. Nwakaemenin pasında Cornelius karşı karşıya kaldı ve topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Trabzonspor deplasmanda Beşiktaşı 2-1 mağlup etti. Usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında maçı değerlendirdi. Toroğlu, Beşiktaşın attığı gol Trondsenin verdiği pastan geldi. Sakatlıktan da çıksan bu topu atmayacaksın. Yan top yapacaksan uzun oynayacaksın. O topu atan Trabzonsporda zor oynar. dedi. | Beşiktaş - Trabzonspor haberleri BJK - TS spor haberi