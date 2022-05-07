Toroğlu'dan flaş kıyaslama! Mancini ve Torrent... /07.05.2022

Sezon başında Galatasaraya başkanlık görevine gelen Burak Elmas beklentileri karşılayamadı. Tartışmalı kararlara imza atan Başkan Elmas birçok kesimden sert eleştirilerle karşı karşıya kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Başkan Elması Ünal Aysal dönemi ile kıyasladı. Toroğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas dördüncü sınıf birisini getirdi. Kendisi de ikinci sınıf. Galatasarayda başkanlık yapabilecek birisi değil. Ünal Aysal Fatih Terimi gönderip Roberto Manciniyi getirdi. Kimse bir şey diyemez. Burak Elmas bunu getirdi. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi