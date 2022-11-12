Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunsporu konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, Pedro atıldı, Pedro zaten yoktu. Fenerbahçe alışkın. İlk yarıdaki Fenerbahçe önceki maçlarındaki ilk yarıları gibi değil. Bence onun sebebi yorgunluk. Enteresan bir ikinci yarı izleyeceğiz. Altayın önündekilerle anlaşma durumu iyi değil. Fenerbahçe seyircisi önceki maçlarda tepki gösterdi Altaya, maalesef etkilenme oluyor. Böyle giderse seneye bir kaleci arama durumu olabilir Fenerbahçenin. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi