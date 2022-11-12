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7/24 Dinle A Spor Toroğlu'dan flaş Pedro eleştirisi! "Zaten oyunda yoktu" /12.11.2022
Toroğlu'dan flaş Pedro eleştirisi! "Zaten oyunda yoktu" /12.11.2022

Toroğlu'dan flaş Pedro eleştirisi! "Zaten oyunda yoktu" /12.11.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Toroğlu'dan flaş Pedro eleştirisi! "Zaten oyunda yoktu" /12.11.2022

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02

Okan Buruk'a övgü dolu sözler: Hakkını yemeyin! /06.11.2022

A Spor 01:27
03

Kerem ve Yunus için flaş yorum! "G.Saray'ın faydasına olacaksa..." /07.11.2022

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04

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05

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Her maç başlangıcında..." /09.11.2022

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06

Flaş Batshuayi ve kırmızı kart yorumu! /08.11.2022

A Spor 01:48
07

Şenol Güneş'ten Antalyaspor maçında sürpriz karar! /11.11.2022

A Spor 00:54
08

Toroğlu'dan Jesus sözleri! "Herkesin ezberini bozdu" /12.11.2022

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09

Flaş F.Bahçe sözleri! "Maçları keyif veriyor" /05.11.2022

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