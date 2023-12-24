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Toroğlu'dan futbolculara sert eleştirdi! "Paranızı çaldılar" /24.12.2023

Toroğlu'dan futbolculara sert eleştirdi! "Paranızı çaldılar" /24.12.2023

A Spor

150 Bölüm | 26:40:47
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01

Toroğlu'dan futbolculara sert eleştirdi! "Paranızı çaldılar" /24.12.2023

A Spor 02:37
02

Toroğlu yorumladı! Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyonda penaltı var mı? /24.12.2023

A Spor 03:53
03

İşte F.Bahçe - G.Saray derbisine dair tüm bilgiler! /24.12.2023

A Spor 05:06
04

Flaş derbi yorumu! "İki takım için beraberlik..." /24.12.2023

A Spor 01:23
05

"Oyun olarak tatmin olmayabiliriz" /23.12.2023

A Spor 02:19
06

Oyunculara flaş sözler! "Ruh, aidiyet, özveri yok" /22.12.2023

A Spor 00:34
07

Toroğlu'dan Çalımbay'a eleştiri! "Bunları bilerek geldin" /21.12.2023

A Spor 02:52
08

Toroğlu Beşiktaş'ın yıldız ismini eleştirdi! /21.12.2023

A Spor 01:36
09

90+1 FULL BÖLÜM - 20/12/2023

A Spor 00:00
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