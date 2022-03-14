Toroğlu'dan Güven Kerem kıyaslaması! /14.03.2022

Süper Ligin 29. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaşı Nef Stadyumunda konuk etti. Ev sahibi ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk zorlu müsabakanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, Galatasarayda Kerem Aktürkoğlu daha aşağıdan gelerek formayı aldı ve şimdi Keremsiz bir takım düşünemiyorsun. Güven de bunu yapsın o zaman. Önder Karaveli sana sahip çıkarak ilk 11de oynatıyor. Bugün kendini gösteremezsen seneye Beşiktaşta yedek beklersin. dedi. | Galatasaray - Beşiktaş haberleri GS - Bjk spor haberi