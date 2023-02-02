Süper Ligin 22. haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçeyi konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve hakem Ali Palabıyıkı eleştirdi. Toroğlu, Geminin kaptanı saha içinde olmalı. Bu maçta puan kaybedebilirsin ama gelecek 2 maçta da sen puan kazandırırsın. Zajca yapılan pozisyon faul. Ver orda faulü. Neden vermiyorsun? Vermediğin zaman bak olay nereye geliyor. Jesus sana maçı yıktı. Peki Jesusa ne yıkılacak? dedi. | Fenerbahçe haberleri