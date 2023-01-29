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7/24 Dinle A Spor Toroğlu'dan Jesus'a sitem! "Arda maç kadrosundaysa..." /29.01.2023
Toroğlu'dan Jesus'a sitem! "Arda maç kadrosundaysa..." /29.01.2023

Toroğlu'dan Jesus'a sitem! "Arda maç kadrosundaysa..." /29.01.2023

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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01

Toroğlu'dan Jesus'a sitem! "Arda maç kadrosundaysa..." /29.01.2023

A Spor 01:37
02

Özbek'e flaş eleştiri! "Söz ağızdan çıktıktan sonra..." /25.01.2023

A Spor 02:16
03

O isim hakkında çarpıcı sözler! "Takımdan ayrılırsa..." /27.01.2023

A Spor 02:55
04

Flaş Okan Buruk sözleri! "Bu işler şovla olmuyor" /29.01.2023

A Spor 00:57
05

Yıldız isme büyük övgü! "Yılan gibi aradan sıyrıldı" /22.01.2023

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06

"Maçın mutlak favorisi..." /20.01.2023

A Spor 00:52
07

Flaş F.Bahçe sözleri! "Mental olarak diplerde" /24.01.2023

A Spor 02:07
08

Güneş'e övgü dolu sözler: Beşiktaş'ın çehresi değişti! /28.01.2023

A Spor 00:52
09

Avcı'ya övgü dolu sözler! "İlk defa bu kadar..." /23.01.2023

A Spor 01:42
10

Özbek’e övgü dolu sözler! “Birlik beraberlik çok üst seviyede” /26.01.2023

A Spor 01:49
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