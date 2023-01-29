Süper Ligin 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşayı konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, Oyun görüşünde, top tekniğinde, oyuna başlangıç yerlerinde Fenerbahçede Arda gibisi yok. Bu çocuğu son 5 dakikada oynatmayacaksın. Bu çocuğa süre vereceksin. Arda antrenmanda değil maçta gelişir. Arda, Fenerbahçe takımının kadrosundaysa oyuna ilk 11de başlar. Teknik direktör olarak çok oyuncu yetiştirmişsin tamam ama inatlaşmaya gerek yok. Arda sana gereken dersi verdi. dedi. | Fenerbahçe haberleri