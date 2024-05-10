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Toroğlu'dan Kartal'a sert eleştiri! "Matematik hocan kimdi bilmiyorum ama..." /10.05.2024

Toroğlu'dan Kartal'a sert eleştiri! "Matematik hocan kimdi bilmiyorum ama..." /10.05.2024

A Spor

150 Bölüm | 26:40:47
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01

Toroğlu'dan Kartal'a sert eleştiri! "Matematik hocan kimdi bilmiyorum ama..." /10.05.2024

A Spor 00:50
02

Toroğlu'dan yıldız isme eleştiri! "Kafayı yemiş" /26.04.2024

A Spor 01:15
03

Toroğlu'dan Beşiktaş'a eleştiri! "Orta sahada yok" /26.04.2024

A Spor 00:59
04

"G.Saray planlamayı yapmıyor!" /03.04.2024

A Spor 01:18
05

F.Bahçe ligden çekilecek mi? /31.03.2024

A Spor 01:39
06

"Hakemler de yabancı hakem istiyor" /31.03.2024

A Spor 00:51
07

O isimleri topa tuttu "Hiçbiri başarılı değil" /27.03.2024

A Spor 01:09
08

Flaş Icardi sözleri! "Tam 8 penaltısı verilmedi" /26.03.2024

A Spor 01:08
09

Fred'e büyük övgü! "F.Bahçe'nin aküsü" /25.03.2024

A Spor 00:21
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