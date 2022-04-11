Toroğlu'dan o hakeme sert sözler! /11.04.2022

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, hakem camiasıyla ilgili flaş sözler sarf etti. İlk yarıdaki Galatasaray-Fenerbahçe maçına değinen Toroğlu, Tarık Ongun ilk yarıdaki Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını dinledi. Bu konuşmaları iki kişi isterse dinleyebilir, biri Federasyon Başkanı diğeri MHK Başkanı. Bu VAR konuşmalarını kime vereceksin, bu konuşmaları senden kim istedi? Senin gücün ne? Maçın hakemi Halil Umut Meler bu oılanları duymuş, bunlar ne yapıyorlar. Beni arkadan vuruyorlar demiş. ifadelerini kullandı.