Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu! "2 sene sonrası bile..." /20.02.2022

Süper Ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonsporda yüzler gülüyor. A spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonsporun gidişatını değerlendirdi. Toroğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray konuşuyoruz ama Trabzonsporda hangi oyuncu oynarsa oynasın konuşmuyoruz. Kimin oynadığı fark etmiyor. Bir oyuncuya bağlanırsa yandın. Giren de çıkan da ona göre oynayacak. Bu 3 takımda da hiçbir şey belli değil ama Trabzonsporda Abdullah Avcı 2 sene sonrasını bile belirlemiştir. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi