Toroğlu'dan Yalçın'a sert eleştiri! "Bu transferleri neden yaptırdın?" /15.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar 1-0 geride kapattı. Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ı eleştiren Toroğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde elenirsem Avrupa Ligi kafamda yok diyorsan, bu transferleri neden yaptırdın? Beşiktaş'ın formasını kim giyerse giysin ligde 4. olur. " şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)