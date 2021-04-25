Toroğlu'ndan flaş F.Bahçe yorumu! "Bu yılın en iyi..." /25.04.2021

Spor Toto Süper Ligin 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşayı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 3-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle biterken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Fenerbahçeden övgüyle bahseden Toroğlu, Bu yılın en iyi Fenerbahçesini seyrettim. Sahadaki yayılışları, birbirlerine yardımları ve uyumları. Erolun zamanında bu yoktu. Erolun takımıyla Emrenin takımı arasında yüzde 100 fark var. ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri FB spor haberi