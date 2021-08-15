Toroğlu'ndan flaş sözler! "F.Bahçe'yi daha iyi beklerdim" /15.08.2021

ASpor

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu mücadelenin ilk yarısını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Adana Demirspor'u beklediğimden daha iyi buldum. Geçen seneden 3 futbolcu var. Fenerbahçe daha iyi iş yapması gerekir diye gözüküyordu. Onları daha iyi beklerdim, takım olarak değil de ferdi hareketlerden gol atabilecek pozisyonda şu anda. Takım olarak yardımlaşamazsan olmaz, Adana Demirspor bu konuda F.Bahçe'den daha iyi." dedi.