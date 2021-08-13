Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu! "Başka hakem olsa atardı" /13.08.2021

ASpor

Süper Lig'de sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Ghezzal iki kere rakibine arkadan tokat attı. Başka hakem olsa Ghezzal'ı atardı. Rosier biraz sakat oynuyor. Hırslı oynuyor ama biraz da fazla basıyor. Dikkat etmesi lazım." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)