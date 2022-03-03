Torrent Guardiola'dan destek aldı! "Asın planın..." /03.03.2022

Geldiği günden beri eleştirilerin odak noktası olan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son iki maçta 2 galibiyet aldı. Takımı çıkışa geçiren Torrentin sırrı Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiolada yatıyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Torrentin Guardiolaya danıştığını açıkladı. Uzundurukan, Göztepe ve Rizespor maçları öncesinde Torrent, Guardiolayı aramış ve ne yapması gerektiğini danışmış. Guardiola ise ona Asıl planın rakiplerine göre oynamak olsun. Bu sezon sadece takımı kurtarmaya bak. Galatasaray gibi bir camiayı ligden düşürürsen kariyerin kötüye gider. demiş ve son iki maçta da galibiyeti aldı. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi