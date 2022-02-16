Torrent ile yol ayrımı gündemde! "Göztepe maçı kaybedilirse..." /16.02.2022

Süper Ligin 26. haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Galatasarayda hedef mutlak galibiyet. Teknik direktör Domenec Torrrent ile istediği sonuçları alamayan sarı kırmızılı kulüp 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu sonuçlardan sonra Başkan Burak Elmas, yönetim ve Torrentin koltuğu sallantıda gözüküyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, şok ifadeler kullandı. Çorlu, Göztepe maçı kaybedilirse Torrent ile yollar ayrılır hatta yönetim seçim kararı bile alabilir. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi