Torrent ile yollar ayrılıyor! /06.05.2022

Galatasarayda Domenec Torrent dönemi sona eriyor. Sarı kırmızılı ekip ile 17 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan İspanyol çalıştırıcı 89 mağlubiyet gördü. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Torrent ile ne zaman yolların ayrılacağını açıkladı. Torrent, Olası bir farklı Başakşehir mağlubiyeti ile Torrent kararı resmiyete dökülür. Yönetim Torrent kararını da aldı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ikilisi zaten Torrent ile devam etmeyeceklerdi. Sivasspor mağlubiyeti ile beraber Burak Elmas, Torrent meselesini ben halledeceğim dedi. 11 Haziranda en geç Torrent ile yollar ayrılacak. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi